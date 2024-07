Znamy kolejne nazwisko gwiazdy, która zatańczy w szóstej edycji Tańca z Gwiazdami. Obok Tomasza Ciachorowskiego czy Adama Zdrójkowskiego na parkiecie polsatowskiego show zobaczymy Sławomira Zapałę!

Kim jest Sławomir Zapała? To aktor z wykształcenia, obecnie znany jako wokalista - przedstawiciel gatunku rock-polo. To w jego teledyskach wystąpiły Małgorzata Socha (do piosenki "Aneta") czy Ewa Kasprzyk.

Ponad rok temu Sławomir nagrał hit "Megiera".

Sławomir przedstawiał się jako Polak, który wrócił z emigracji, zrobił karierę na Long Island, a teraz próbuje podbić polski rynek z muzyką rock-polo. A tak naprawdę Sławomir Zapała, to aktor znany z ról m.in. w "Popiełuszko", "Pod mocnym aniołem", "Prawo Agaty" czy "Powiedz Tak". Z okazji urodzin Sławomira w sieci pojawił się teledysk do piosenki "Aneta", którą nagrał z zespołem VOX.

Jak Sławomir radzi sobie jako aktor czy piosenkarz, to już wiemy, ale jako tancerz? Okaże się już we wrześniu! Będziecie mu kibicować w Tańcu z Gwiazdami?

Sławomir Zapała na scenie prezentuje się tak.

Sławomir Zapała lubi otaczać się ładnymi kobietami i nie wychodzić ze swojej roli - ekscentrycznego wokalisty.

Jedna z piosenek Sławomira.