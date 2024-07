Siostra Sary Boruc, Ines Mannei zaręczyła się! Święta to wyjątkowy czas na oświadczyny i tak stało się w tym roku w rodzinie blogerki. Ines Mannei od kilku lat spotyka się z Cezarym Lechem i chwali się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Pierścionek, który otrzymała siostra blogerki jest zachwycający. Skromny, ale jednocześnie bardzo efektowny. Partner gwiazdy mocno się postarał, a Ines Mannei z pewnością jest teraz najszczęśliwszą dziewczyną na świecie.

Kim jest Cezary Lech, narzeczony Ines Mannei?

Wybrankiem Ines Mannei jest Cezary Lech. Czym się zajmuje? Jest on specjalistą do spraw social mediów, co oznacza, że doskonale wie, jak prowadzić profile na Instagramie czy Facebooku. Cezary Lech prowadzi liczne szkolenia o tym, jak pozycjonować swoją stronę w sieci. Jest doświadczonym specjalistą w tej branży i prowadzi jedne z najpopularniejszych spotkań dotyczących marketingu internetowego. Z Ines Mannei spotyka się od kilku lat i sądząc po zdjęciach na Instagramie są bardzo szczęśliwą parą.

Ciekawe, kiedy narzeczeństwo planuje ślub?

Ines Mannei zaręczyła się!

Pierścionek zaręczynowy Ines Mannei

Jej wybrankiem jest Cezary Lech