Siostra Sary Boruc wzięła ślub! Mamy mnóstwo zdjęć. Co za elegancka uroczystość!

Wczoraj na greckiej wyspie Mykonos odbył się cichy ślub Sary Mannei i Artura Boruca . Choć cichy to nie do końca odpowiednie określenie, bo para zasypała Instagram ogromną ilością zdjęć z klimatycznej uroczystości, a te szybko podchwyciły media. Trzeba przyznać, że ceremonia i wesele robiły naprawdę duże wrażenie. Przypomnijmy: Mamy zdjęcia z wesela Boruca i Mannei. Luksus i przepych to mało powiedziane Sporo emocji wzbudziła kreacja panny młodej. Sara nie zdecydowała się bowiem na klasyczną suknię ślubną i sakramentalne "tak" powiedziała w topie z odsłoniętymi plecami i rozkloszowanej spódnicy. Suknia ślubna Sary Boruc została zaprojektowana przez paryską kreatorkę mody Delphine Manivet. Wybór ten wzbudził mieszane uczucia wśród internautów, a o ocenę kreacji pokusiły się też celebrytki. I jeśli ufać gustom znanych i lubianych to Mannei nie mogła wybrać lepiej - jej stylizacją pod zdjęciami ze ślubu zachwyciły się m.in. Sylwia Majdan , Natalia Siwiec i Kasia Smutniak . Sylwia Majdan: Coś pięknego! Ślicznie wyglądasz Natalia Siwiec: Niesamowita Kasia Smutniak: Przepięknie!!! Jessica Mercedes: Piękna, gratulacje! Zestaw ślubny Mannei jest też łudząco podobny do kreacji znanej blogerki Olivii Palermo , która podobną kreację też założyła na swój niedawny ślub. Rozpływała się nad nią Joanna Horodyńska , pozwalając sobie przy okazji na przytyk w stronę Izabeli Janachowskiej , która również w weekend wyszła za mąż. Można też tak. Skromnie, bez zadęcia, nadęcia i 27 sukienek na przebranie. Pięknie #stylowo #do #zapamiętania - skomentowała Horodyńska. A wy jak oceniacie wybór Sary Mannei? Oryginalnie czy zbyt przekombinowane?