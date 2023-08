Marcelina Zawadzka w końcu pokazała nową miłość. Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że modelka i prezenterka znowu z kimś się spotyka, co można było też zauważyć po jej relacjach na Instagramie. Natomiast przez długi czas nie opowiadała o nowym związku w mediach społecznościowych. Marcelina jak zawsze jest dość tajemnicza w tych sprawach, ze swoimi poprzednimi związkami także się nie afiszowała. Teraz z okazji Dnia Chłopaka pokazała fanom nowego partnera! Zobacz także: Rafał Maślak przyjaźni się z Marceliną Zawadzką! Co na to jego żona?! Kim jest nowy chłopak Marceliny Zawadzkiej? Marcelina Zawadzka jeszcze na początku tego roku bawiła się na nartach w Szwajcarii z Tomaszem Włodarczykiem. A już w kwietniu gruchnęła wiadomość, że para się rozstała. Gwiazda wcześniej była związana z kierowcą rajdowym, Jakubem Przygońskim, aktorem, Mikołajem Roznerskim i misterem Polski, Rafałem Jonkiszem. Zobacz także: Marcelina Zawadzka i Rafał Jonkisz pokazali wspólne zdjęcie z wakacji! Wrócili do siebie? Miss Polski oficjalnie pochwaliła się nowym partnerem w Dniu Chłopaka (30 września). Opublikowała serię wspólnych zdjęć z niejakim Maxem Gloecknerem na swoim Instagramie. Marcelina już wcześniej pokazywała go w social-mediach, ale nie przyznawała się, że to jest jej nowa miłość. Teraz po raz pierwszy wyznała: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka. W szczególności dla tego jedynego, najważniejszego i ulubionego @maxgloeckner. Cieszę się, że spotkałam Cię na mojej drodze ♥️ #dzienchlopaka #truelove - napisała Zawadzka. View this post on Instagram ...