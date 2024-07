Kilka dni temu stacja TVN potwierdziła udział Marty Krupy w „Tańcu z Gwiazdami”. Producenci show nie poinformowali jeszcze z kim będzie występować modelka. Siostra Joanny Krupy zdradziła jednak, że chciałaby, żeby jej tanecznym partnerem został Stefano Terrazzino!

- On mówi chyba jeszcze gorzej po polsku niż ja, to będę lepiej przy nim wyglądać- wyznała Marta w rozmowie z „Super Expressem”.

Celebrytka przyznała, że ze wszystkich tancerzy występujących w „TzG” właśnie Stefano przypadł jej najbardziej do gustu.



