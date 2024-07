Kim Kardashian to najsłynniejsza celebrytka świata. Przez jednych uwielbiana, przez innych znienawidzona. Kardashianka niedawno pokazała się na okładce amerykańskiej edycji kultowego magazynu "Rolling Stone". Jej obecność na okładce wzbudziła niemałe kontrowersje, tym bardziej, że Kim przedstawiono na zdjęciu z mocno wyeksponowanym dekoltem. Zobacz też: Kim Kardashian i Conchita Wurst pokazały biust na okładkach "Rolling Stone". Która lepsza?

Okładkowe zdjęcie Kim może się podobać lub nie. W grupie tych drugich osób znalazła się Sinead O''Connor, która na swoim profilu na Facebooku zamieściła niewybredny komentarz w tej sprawie:

Co ta c**a ( "Ja nie uśmiecham się zbyt dużo, ponieważ to powoduje zmarszczki.") robi na okładce Rolling Stone? Muzyka oficjalnie umarła. Kto by pomyślał, że Rolling Stone będzie tym, który ją zamordował? Simon Cowell i Louis Walsh nie mogą już dłużej brać całej winy na siebie. Bob Dylan musi być cholernie przerażony - napisała artystka.