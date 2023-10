Nie żyje Sinead O'Connor - irlandzka wokalistka i kompozytorka, znana ze światowego hitu "Nothing Compares 2 U". Miała 56 lat. Informację podał w środę wieczorem Irish Times.

Reklama

Sinead O'Connor nie żyje

W wieku 56 lat zmarła wokalistka Sinead O'Connor, znana z hitów "Nothing Compares 2 U", "Drink Before the War" czy "All Apologies". Nie znane są na razie przyczyny śmierci gwiazdy. Rodzina artystki wydała oświadczenie:

Z bólem serca informujemy, że nasza ukochana Sinead O'Connor odeszła od nas. Była artystką niezwykłą, która stworzyła niezapomniany dorobek muzyczny, który przetrwa pokolenia. Prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny podczas tego trudnego okresu żałoby

Artystka od lat zmagała się z poważnymi problemami psychicznymi. W 2007 roku w rozmowie z Oprah Winfrey opowiedziała o tym, że choruje na zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Ma za sobą kilka prób samobójczych - pierwszą w 1999 roku. O kolejnej mówiła m.in. w 2015 roku.

Zobacz: Sinead O'Connor chce popełnić samobójstwo?! Gwiazda opublikowała szokujące wideo. "Jestem zupełnie sama!"

Reklama

Sinead O'Connor walczyła również z depresją. W 2018 roku przeszła na islam, o czym mówił cały świat. W 2022 roku poinformowała o śmierci swojego syna.