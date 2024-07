Milion euro za koncert? O takich stawkach mogą mówić największe światowe gwiazdy - m.in. Beyonce czy Rihanna. Na pewno nie Sinead O'Connor. Na jej Facebooku artystki pojawiło się długie oświadczenie, w którym irlandzka wokalistka oskarża swoją agentkę o malwersację i kradzież dużych pieniędzy. Okazuje się bowiem, że wokalistka za trzy koncerty w Niemczech otrzymała... 500 euro. Jej agenci - ponad 11 tysięcy! Koszt całego wystąpienia przekraczał ponad 47 tysięcy euro.

Sinead O'Connor już od jakiegoś czasu walczy ze swoimi agentami w sądzie. We wczorajszym oświadczeniu gwiazda napisała o współpracy z dwójką menadżerów, którzy stale ją oszukiwali:

Oto zapłata, jaką dostałam za trzy koncerty w Niemczech, 500 euro, i porównajcie to z zapłatą wszystkich innych. Dwie ostatnie pozycje na liście płac pokazują, ile wzięli agentka Rita Zappador i Modus in Rebus, 11.700 euro. 47 tysięcy to całkowity koszt mojego czteroipółgodzinnego występu. Zauważcie proszę, że to 7 z 9-stronicowego dokumentu. Ten cwany dokument to skur*ysyńskie zabezpieczenie! Ostatecznie agentka nie zapłaciła mi nawet tych 500 euro. Mówiąc krótko, zostałam wydymana przez Ritę Zappador i Modus In Rebus (na piśmie, całkowicie poza moimi plecami i bez mojej wiedzy) przy wsparciu Simon Napier Bell, Bjorn De Water i mojego obecnie eksksięgowego. Oni wszyscy powinni teraz zapewnić sobie prawnika i przygotować się na kontrolę - pisze na Facebooku