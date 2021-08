Marina Łuczenko, Wojciech Szczęsny i ich synek Liam, ostatnio wypoczywali w słonecznej Grecji. Po udanych wakacjach, nadszedł w końcu czas powrotu do kraju i właśnie na Instagramie piosenkarki, pojawiło się krótkie wideo, na którym gwiazda wsiada do swojego prywatnego samolotu. Przy tej okazji Marina Łuczenko swoim wpisem pod wideo, chciała sprowokować hejterki do skomentowania jej postu. Dlaczego i jaka była reakcja fanów? Zobacz także: Tak mieszkają Marina i Wojciech Szczęśni! Biel, szarość i dodatki warte fortunę [ZDJĘCIA] Marina prowokuje złośliwych internautów do komentowania Euro 2020 (2021) niestety nie było udane dla Polskich piłkarzy. Jak wiadomo, polska reprezentacja przegrała dwa mecze w fazie grupowej Mistrzostw Europy, przez co nie udało jej się wejść do 1/8 finału. Na polskich piłkarzy spłynęła lawina krytycznych komentarzy ze strony fanów piłki nożnej - pojawiły się zarzuty, że nasi reprezentanci w ogóle się nie starali i myślami byli już na wakacjach. W obronie naszych orłów stanęła między innymi Marina Łuczenko , żona Wojtka Szczęsnego. Ja kibicuję naszej reprezentacji zawsze, bo wiem ile to ich kosztuje ciężkiej pracy i wyrzeczeń. A wy tylko widzicie dobra materialne, co jest bardzo ale to bardzo wyrywkowym i płytkim podejściem do sprawy, ogólnie do życia, bo ma ono ogromną wartość i nie można je spłaszczyć do posiadania - pisała wówczas Marina. Po powrocie z Euro 2020, Wojtek Szczęsny w końcu miał więcej wolnego czasu i zabrał swoją rodzinkę na luksusowe wakacje do Grecji. Małżeństwo razem z synkiem wypoczywało w pięciogwiazdkowym hotelu położonym nad zatoką Psarou. Tam też para świętowała kolejne urodziny Liama. Jak jednak wiadomo, wszystko co dobre szybko się kończy i rodzinka właśnie wróciła do kraju,...