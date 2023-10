Wiosna to czas, gdy gwiazdy zrzucają cięższe ubrania i chętnie dzielą się z fanami pomysłami na lżejsze stylizacje. Internauci często inspirują się najbardziej stylowymi osobowościami polskiego show-biznesu, do których bez wątpienia należy Anna Lewandowska. Trenerka właśnie zaprezentowała czarną stylizację, którą uzupełniła torebką od Yves Saint Laurent. Jednak to o klapkach ciągle dyskutują jej fanki. Nie wszystkim się podobają...

Anna Lewandowska z torebką Yves Saint Laurent za ponad 12 tysięcy złotych

Anna Lewandowska opublikowała właśnie w mediach społecznościowych swój nowy, wiosenny look. Trenerka postawiła na komplet złożony z czarnego topu oraz spódnicy w tym samym kolorze z rozcięciem do uda od Christophera Esbera. Kreacje tej marki często kosztują ponad tysiąc euro. Możemy się spodziewać, że za swój zestaw gwiazda także zapłaciła kilka tysięcy złotych.

Żona Roberta Lewandowskiego uzupełniła swoją stylizację czarną pikowaną torebką od Yves Saint Lauret za ponad dwanaście i pół tysiąca złotych. Trenerka postawiła na bardzo delikatną biżuterię w postaci naszyjnika i bransoletki. Jednak uwagę internautów przykuł inny dodatek...

Instagram @annalewandowska

W komentarzach wybuchła dyskusja na temat klapków Anny Lewandowskiej. Gwiazda pokazała się w klapkach w kolorze butelkowej zieleni od Gia Borghini. Model, który zaprezentowała trenerka, kosztuje blisko dwa tysiące złotych. Nie wszystkim jednak przypadł do gustu.

- Te buty ble.

- Zielone klapki, ale do czego? Taka ładna kreacja... Ania ma nogi do nieba, szpileczka mile widziana tutaj.

- Nie, te buty niee...

- Buty to jakaś pomyłka.

- Psują stylizację zarówno formą, jak i kolorem — czytamy w komentarzach.

Instagram @annalewandowska

Jednak części internautom spodobało się połączenie elegancji i wygody. Lookiem Anny Lewandowskiej zachwyciły się także gwiazd. Julia Wieniawa doceniła dodatek: "Fajna torebka". Coś od siebie dodała też była partnerka Jarosława Bieniuka, Martyna Gliwińska: "Mega".

- Super. A buty nawet mi się podobają.

- Super buty, piękne i wygodne, mam podobne.

- Buty petarda.

- Super look — piszą pozostali internauci.

Instagram @annalewandowska

A jak wam się podoba stylizacja gwiazdy? Warto przypomnieć, że niedawno Anna świętowała Dzień Matki ze swoimi córkami. Pokazała, jak wyglądał jej poranek.