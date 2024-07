Aktor - skandalista, jedna z najbarwniejszych postaci amerykańskiego kina ostatnich lat, stara się wyjść na prostą. Charlie Sheen chciałby spędzić normalne, rodzinne święta z dala od zgiełku i problemów ostatnich lat.

- Jeśli nic się nie zmieni, Charlie spędzi ten czas z Denise [Denise Richards, byłą małżonką - od red.] i ich dziećmi. Denise docenia to, że on naprawdę chce się zmienić, bardzo pracuje nad sobą, myśli o przyszłości. Doszła do wniosku, że wspólne święta mogą mu tylko pomóc i jeśli tylko on czegoś nie zepsuje do tego czasu, będzie mógł być w końcu jak Święty Mikołaj dla swoich dzieci - zdradziła osoba z otoczenia Richards.

Czy sądzicie, że Charliemu uda się jeszcze wyjść na prostą? Czy można skutecznie wyleczyć się z narkotykowego i alkoholowego nałogu?

