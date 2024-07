25 marca swoją premierę miał 9. już album Shakiry pod tym samym tytułem. Gwiazda pracowała nad płytą aż 2,5 roku, a w międzyczasie zajmowała się wychowywaniem swojego pierwszego dziecka, Milana. Jednak fani w końcu doczekali się nowego wydawnictwa od megagwiazdy, a najbardziej zaskoczył ich wspólny, ociekający seksem, teledysk z Rihanną. Przypomnijmy: Półnagie Shakira i Rihanna za kulisami odważnego klipu. Będzie się działo

Shakira udzieliła wywiadu dla Dzień Dobry TVN w którym opowiadała o pracy nad płytą, inspiracjach muzycznych. Jednak najciekawszym wątkiem rozmowy była historia pracy z Rihanną. Kolumbijska artystka nie musiała długo namawiać koleżanki po fachu na wspólny utwór:

Zadzwoniłam do niej i zapytałam czy chce ze mną zaśpiewać ten utwór. Rihanna była wtedy pod koniec swojej trasy. Wiem jakie to wyczerpujące, ale znalazła czas. On jest wspaniała, ma ogromny talent, jest divą, wielką artystką, dziewczyną z sąsiedztwa, skromna, ciepła, miła - zachwycała się Shakira