Shakira to jedna z najseksowniejszych gwiazd na świecie. W swoich teledyskach chętnie eksponuje zgrabne ciało, a bardzo zmysłowy taniec to już jej znak rozpoznawczy. Równo rok temu przyszło na świat pierwsze dziecko Shakiry, ale artystka szybko wróciła do formy i znów zachwyca szczupłą sylwetką. Chociaż graficy z jej ostatniego klipu chyba nie do końca podzielają taką opinię. Przypomnijmy: Graficy zostawili ślad po retuszu w teledysku Shakiry i Rihanny

Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę na lotnisku w Los Angeles, ale nie popularnym LAX, a International - być może w ten sposób piosenkarka chciała uniknąć fotoreporterów, ale jak widać to się nie udało. Shakira na podróż wybrała stylizację, w której główną rolę odgrywał nieśmiertelny dżins i grubą czapkę, choć nie obyło się bez seksownych szpilek. Trzeba przyznać, że nawet w tak codziennym wydaniu kolumbijska gwiazda przyciąga uwagę.

Zobaczcie Shakirę na lotnisku w Los Angeles: