O Księżnej Kate od jakiegoś czasu jest głośno w mediach, a wszystko za sprawą jej nieobecności. Żona księcia Williama od grudnia nie pojawiła się publicznie, potem Pałac Buckingham poinformował o planowej operacji, jakiej poddała się Kate Middleton. Następnie rodzina królewska zaliczyła wpadkę związaną z publikacją rodzinnego zdjęcia Kate z dziećmi, które miało zostać przerobione. Nic więc dziwnego, że świat martwi się o księżną Kate i wszyscy czekają aż pojawi się publicznie. Atmosferę podgrzało wideo z ostatniego weekendu, na którym widać Kate z Williamem podczas zakupów... Internauci mają jednak sporo wątpliwości dotyczących nagrania!

Internautów zaniepokoił jeden szczegół na nagraniu z zakupów Kate i Williama!

Księżna Kate po raz pierwszy od operacji była widziana na zakupach ze swoim mężem, księciem Williamem. Para wybrała się na stragan niedaleko królewskiej posiadłości Adelaide Cottage w Windsorze. Kate wyglądała, jakby była w świetnej formie i cały czas uśmiechała się podczas spaceru z Williamem. Wygląda na to, że odpoczynek służy księżnej, bo na nagraniu wygląda świetnie.

Po tym wszystkim, co można przeczytać w mediach, byłem w szoku, gdy ją zobaczyłem. Kate jak gdyby nigdy nic robiła zakupy z Williamem. Wyglądała na szczęśliwą, zrelaksowaną, zdrową powiedziała dla 'The Sun' osoba, która widziała Kate Middleton.

Nie wszyscy podzielają radość, oglądając nagranie z księżną Kate! Okazuje się, że niektórzy internauci dostrzegli na filmiku niepokojące szczegóły, jak: lampki i dekoracje charakterystyczne dla Bożego Narodzenia. Inni podkreślają, że osoba obok Williama wcale nie przypomina księżnej Kate. To jeszcze nie koniec teorii spiskowych...

Czy to nie świąteczny filmik! ?? Zobacz dekorację z tyłu. Mmmm

Tak!!! Jak to możliwe, że nikt tego nie zauważył?

Szczerze mówiąc, to nie wygląda jak ona. Widok z boku jest zupełnie inny. Nie jestem osobą spekulującą, tylko zwracam uwagę na moje spostrzeżenia.

Nie wygląda jak Kate

W komentarzach pojawiły się też głosy rozsądku od osób, które rozwiewają wątpliwości spekulantów i piszą wprost, że nagranie jest aktualne, bo ta okolica właśnie tak wygląda o tej porze roku:

Masz na myśli wieniec kwiatowy i stroiki na stoiskach... To sztuczne wianki z suszonych kwiatów do dekoracji ... nie Boże Narodzenie

Siedzą za nimi ludzie w krótkim rękawie i lekkiej odzieży. To nie jest świąteczne wideo.

Co więcej, jeden z internautów napisał wprost, że rodzina królewska niczego nie ukrywa, ale Kate realizuje swój plan powrotu do zdrowia wśród bliskich i zgodnie z planem pojawi się publicznie, kiedy uzna, że jest na to gotowa:

Wszyscy ze zdrowym rozsądkiem mówią: 'Widzicie, ona tylko robiła to, co powiedziała, że zrobi! Czyli odpoczynek i powrót do zdrowia w prywatności'.

Też czekacie na powrót Kate do swoich obowiązków? Póki co, spekulacjom i teoriom na temat stanu księżnej nie ma jednak końca!

