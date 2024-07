Najnowszy teledysk Shakiry z Rihanną bije wszelkie rekordy popularności, w ciągu trzech dni doczekał się ponad 53 milionów wyświetleń. Nic dziwnego, w końcu w klipie możemy obejrzeć dwie największe gwiazdy muzyki pop w wielu gorących scenach. Artystki grają zakochane w sobie lesbijki, seksownie wijące się w łóżku. Nie wszystko jest tam jednak idealne.

Reklama

W teledysku do utworu "Can''t Rember to Forget You" zarówno Shakira i Rihanna wyglądają zniewalająco. Nie można odmówić zarówno jednej jak i drugiej doskonałej figury. Jednak wydaje się, że graficy komputerowi mieli mały problem w brzuchem Shakiry. W jednej ze scen można dostrzec małą wpadkę, gdzie poza brzuchem wokalistki, dziwnym trafem zniekształcona jest również firanka w tle. Jest to scena z ok 2 minuty video.

Czy jednak Shakira ma jakieś problemy z figurą po ciąży? Zobacz: Shakira zdradziła jak szybko schudła po ciąży

Reklama

Zobacz jak wyglądały święta Shakiry i jej rodziny: