Bardzo trudna sytuacja panuje na lotnisku Chopina w Warszawie. Około godz. 3.30 doszło tam do potężnej awarii zasilania, która jak już wiadomo, nie jest działaniem z zewnątrz. Służby techniczne robią wszystko, aby awaria jak najszybciej została usunięta, ale sytuacja jest naprawdę trudna. Do godziny 5.20 odprawy były czasowo wstrzymane, ale potem ruszyły i działają w trybie awaryjnym.

Wśród pasażerów znalazł się gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" Adam Zdrójkowski, który na swoim instagramowym koncie pokazał, jak faktycznie wyglądała sytuacja na warszawskim lotnisku o godzinie 5.30. Będziecie zaskoczeni tymi tłumami!

Tak dużej awarii na lotnisku Chopina już dawno nie było. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, po testach systemów lotniskowych doszło do awarii zasilania. RMF FM udało się ustalić, że na lotnisku nie działały ekrany, na których wyświetlane są informacje o przylotach i odlotach, a także pojawiały się trudności z odprawami i bramkami bezpieczeństwa. Większość awarii jest już usunięta i obecnie trwają pracę, aby przywrócić rozkłady:

Adam Zdrójkowski, znany z serialu "Rodzinka.pl", a ostatnio z anteny Polsatu, gdzie pojawia się w roli prowadzącego podczas dużych imprez, miał okazję trafić na lotnisko Chopina właśnie o poranku, kiedy port działał w trybie awaryjnym. Aktor nie ukrywa, że sytuacja była naprawdę trudna i na dowód swoich słów pokazał zdjęcie i wspomniał też o organizacji:

Tłumy pasażerów, zdenerwowanie i stres z pewnością sprawiły, że sytuacja na lotnisku była jeszcze trudniejsza, niż może się wydawać. Podczas konferencji prasowej po godzinie 8.00 rzeczniczka lotniska Chopina poinformowała, że odprawy pasażerskie odbywają się już bez zarzutu, ale nadal kilka lotów jest opóźnionych i warto śledzić sytuację, jeśli ktoś właśnie na dziś ma zaplanowany swój lot. Niestety nie obyło się też bez dodatkowych problemów i czterech pasażerów nie dotarło do gate'u.

Nie tylko Adam Zdrójkowski był poruszony sytuacją na lotnisku, ale również inni pasażerowie, którzy czekali w tłumie. Jak wiadomo, awarie się zdarzają, ale padają też zarzuty, że pasażerowie obecni na hali nie byli odpowiednio informowani o całej sytuacji: