To dopiero dobra nowina. Kolumbijski magazyn o gwiazdach "Gente" doniósł właśnie, że Shakira i Gerard Piqué spodziewają się dziecka! Gwiazda jest obecnie w szóstym tygodniu ciąży, a decyzja o dziecku była podobno zaplanowana.

Shakira i Gerard Piqué zostaną rodzicami na początku 2013 roku, ale czekają na właściwy moment, by ogłosić to oficjalnie. Na razie ukrywają ten fakt, bo chcą poczekać do trzeciego miesiąca ciąży, aż będą mieć pewność, że nie ma zagrożenia dla płodu. Spekulacje prasowe potwierdził niedawno tata piosenkarki, który nie ukrywa swojego szczęścia z faktu, że zostanie dziadkiem. Shakira póki co milczy, chociaż przyjmuje gratulacje od przyjaciół i dziennikarzy.

Shakira i seksowny hiszpański piłkarz, Gerard Piqué po raz pierwszy spotkali się podczas kręcenia wideo do oficjalnego utworu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej - "Waka Waka". Shakira potwierdziła romans w marcu 2011 roku za pośrednictwem Twittera i Facebooka, publikując wspólną fotografię z podpisem: "Przedstawiam wam moje słoneczko".

Teraz czekamy, aż na Twittera Shakira wrzuci kolejną fotkę, tym razem ich wspólnego "słoneczka" i oczywiście AfterParty.pl gratuluje! :-)