BRONCO BRANDING Kiedyś do brandowania zwierząt używano rozgrzanego metalu, dziś bydło znaczy się farbą, by uchronić zwierzęta od bólu. Jednak wśród najmłodszych widzów oglądanie bronco branding wciąż budzi mieszane uczucia – od zachwytów po strach. 23. 08. 2008 Camooweal, Australia (W australijskim miasteczku Camooweal, oddalonym o 190 km od Mount Isa, co roku podczas Drovers Festival odbywają się najsłynniejsze zawody bronco branding. Biorą w nich udział najlepsi droverzy z całej Australii. Wśród oglądających rzadko można tu spotkać turstów, impreza ma profesjonalny charakter i jest wielkim świętem dla liczącej niewiele ponad 200 mieszkańców, społeczności Camooweal i okolic. Tradycja znaczenia bydła została przeniesiona do Australii z USA pod koniec XIX wieku. Techniki znaczenia stada zmieniały się przez lata, długo najbardziej popularne było znaczenie bydła rozgrzanym metalem. Dziś metody znakowania zwierząt są bardziej humanitarne, podczas zwodów bronco branding, odbywających się głównie w Terytorium Północnym, zwierzęta znaczy się farbą.)