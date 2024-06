Nowa płyta, okładka w "Vogue", seria koncertów, spotkania z fanami oraz miejsce w top 10 prestiżowego rankingu. W życiu sanah, odkąd została jedną z najpopularniejszych artystek w kraju, nie ma nudy. Teraz Zuzanna Grabowska przekazała swoim fanom lawinę ważnych informacji! Ma co świętować.

sanah pokonała Annę Lewandowską i Roxie Węgiel

"Szampana" otworzyła już na początku swojej muzycznej kariery, chyba jednak nikt nie spodziewał się, że to dopiero początek. Z roku na rok sanah biła wszelkie rekordy popularności, aż w końcu została pierwszą artystką w naszym kraju, której udało się wyprzedać bilety na koncerty na największych stadionach. Kolejne wypuszczane single oraz albumy (w tym ten najnowszy, "Kaprysy") tylko umacniają jej pozycję na rynku. Świadczy o tym m.in. najnowszy ranking Forbes Women - "100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych 2024 roku". Na jego szczycie znalazła się Iga Świątek, 9. miejsce przypadło właśnie sanah (jej wartość medialna została wyceniona na ok. 243 mln złotych). W ten sposób piosenkarka pokonała m.in. Annę Lewandowską (10. miejsce), Roksanę Węgiel (12. miejsce) czy Julię Wieniawę (miejsce 13.). Udostępniając swój sukces, wokalistka napisała wymowne i wystarczające: "dziękuję". Ale to nie wszystko!

Instagram/@sanahmusic

Jej najnowsze płyta "Kaprysy" podbija serca fanów. Wystarczy spojrzeć na statystyki m.in. na Spotify. Utwór promujący album, "było, minęło", ma już ponad milion odtworzeń:

było, minęło ma już ponad milion odtworzeń na Spotify! to dla mnie miód na serce, że tak chętnie słuchacie napisała sanah

Instagram/@sanahmusic

sanah wkrótce zagra na kilku festiwalach (m.in. "Letnie Brzmienia" w Warszawie), ale jej fani będą mogli zobaczyć artystkę także na podpisywaniu najnowszej płyty "Kaprysy"! Najbliższe spotkanie z sanah odbędzie się już we wtorek, 25 czerwca, w Empiku, w warszawskim centrum handlowym w Westfield Arkadia! Rozdawanie autografów rozpocznie się o godzinie 17:00.

W dniu wydania albumu gwiazda podziękowała swoim fanom za wsparcie:

!To była niesamowita podróż pełna emocji, wzruszeń, moich marzeń i… kaprysów hihi. Dziękuję za Wasze nieustające wsparcie. Bez Was to nie miałoby sensu. Słuchajcie, śmiejcie się, wzruszajcie i bawcie się razem ze mną

Wybieracie się na któryś z koncertów sanah? Przed artystką naprawdę pracowite lato!

