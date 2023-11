Finał 19. odcinka "Jednego z dziesięciu" przeszedł do historii za sprawą niesamowitego występu Artura Baranowskiego. Młody mężczyzna odpowiedział poprawnie na 40 pytań i nie dopuścił do głosu żadnego ze swoich rywali. Dzięki temu zdobył 773 punkty, do których doliczono jeszcze 30 punktów za zachowane szanse. I tak 28-letni uczestnik uzyskał najwyższy możliwy wynik - 803 punkty. Tym samym pobił rekord i zajął pierwsze miejsce na liście zwycięzców. Teraz czeka go wielki finał.

Kiedy oglądać finał 140. serii "Jeden z dziesięciu" z Arturem Baranowskim

Już wiemy, ile w "Jednym z dziesięciu" wygrał Artur Baranowski po fenomenalnym występie w listopadzie. Uczestnik stanie przed szansą zdobycia kolejnej wygranej. Widzowie nie będą musieli długo czekać, by znów zobaczyć 28-latka w teleturnieju prowadzonym przez Tadeusza Sznuka. Rekordzista podejmie wyzwanie już w piątek, 24 listopada.

Tomasz Bolt/Polska Press/East News

O godzinie 18:55 w TVP1 rozpocznie się finał 140. serii "Jednego z dziesięciu". Wśród uczestników walczących o 40 tysięcy złotych oraz dodatkową nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla osoby, która zgromadzi największą liczbę punktów, zobaczymy oczywiście ekonomistę z miejscowości Śliwniki.

Internauci nie mogą się doczekać, by znów zobaczyć Artura Baranowskiego w akcji. Większość z nich uważa, że 28-latek nie pokazał jeszcze wszystkiego.

Jeden z dziesięciu TVP VOD/Jeden z dziesięciu

Pan Artur był genialny. Niecierpliwie czekam na wielki finał.

To będzie prawdziwy etap prawdy.

Podziwiać i oglądać było bardzo miło, z niecierpliwością czekam na finał. Dużo radości dla zwycięzcy.

Niezwykły 28-latek wywołał ogromne zainteresowanie w mediach. Przed wielkim finałem redakcja odwiedziła rodzinną miejscowość uczestnika teleturnieju, a tata pana Artura z "Jednego z dziesięciu" zdradził sekret syna.

Myślicie, że Artur Baranowski ponownie rzuci wszystkich na kolana? Zamierzacie oglądać finał 140. serii "Jeden z dziesięciu"?