Ruszył „BNP Paribas Warsaw SerialCon” - pierwszy w Polsce międzynarodowy festiwal seriali

Około 50 tytułów serialowych w pięciu sekcjach, w tym walczące o nagrody w ośmiu konkursowych kategoriach, przedpremierowe pokazy a także otwarte dla publiczności spotkania z twórcami i Nagroda Specjalna „Cutting Edge Award” dla aktora Jareda Harrisa, gwiazdora takich produkcji jak „Czarnobyl”, "The Crown" oraz „Mad Men” – oto atrakcje „BNP Paribas Warsaw SerialCon”, pierwszego w Polsce międzynarodowego festiwalu seriali. Poznajcie szczegóły!

W konkursie, którego jury przewodniczy David Caffrey, reżyser m.in. serialu „Peaky Blinders”, ocenione zostaną polskie seriale wyprodukowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Oto 7 kategorii, w których zostaną przyznane nagrody:

Przyznana zostanie również „Nagroda Publiczności”.

Wśród prezentowanych produkcji znajdą się m.in. „1670”, „Absolutni debiutanci”, „Infamia”, „Gra z cieniem”, „Krucjata 2: Znak bliźniąt”, drugi sezon „Odwilży”, „Prosta sprawa”, trzeci sezon „The Office PL”, czwarty sezon „Szadzi” oraz „Warszawianka”.

Specjalne wyróżnienie, „Cutting Edge Award”, otrzyma aktor Jared Harris, znany z ról w serialach takich jak „The Crown”, „Czarnobyl”, „Mad Men”, „Sherlock Holmes” oraz w filmach „Brooklyn Boogie”, „Dym” czy „Lincoln”.

Dyrektor festiwalu, Szymon Miszczak, podczas konferencji prasowej 4 grudnia zapowiedział premierową edycję wydarzenia, podkreślając, że powstało ono jako odpowiedź na dynamiczny rozwój rynku seriali oraz potrzeby trzech kluczowych grup odbiorców.

To festiwal dla widzów, którzy chcą być na bieżąco z premierami nowych seriali, odkrywać to, co już znają i spotykać ulubionych twórców. To festiwal także dla twórców i przedstawicieli branży, poprzez panele i warsztaty umożliwi im rozwój zawodowy. Trzecia grupa to serwisy streamingowe – będą mogły zaprezentować ekskluzywne treści i budować relacje z twórcami i widzami

powiedział dyrektor festiwalu.