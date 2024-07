A to heca! Okazuje się, że chwalone na całym świecie stylizacje Seleny Gomez są pomysłami polskiej stylistki! Kochana przez miliony nastolatek gwiazda w wywiadzie dla TVN wyznała, że na co dzień współpracuje i spędza czas w towarzystwie Polki. Coś więcej na ten temat? Polska stylistka Seleny ma na imię Basia i czuwa nad jej wizerunkiem od początku kariery, czyli od 13 roku życia!



- W każdym teledysku, na czerwonym dywanie, wszędzie gdzie się pojawiam, stylizuje mnie Basia. Jest kochana, lubi kiedy nazywam ją "Basiunia", ale nie lubi, kiedy nazywam ją "Baśka", bo tak mówią rodzice, kiedy są na ciebie źli. Ona nazywa mnie "Selenką", więc ja jestem "Selenka", ona jest "Basiunia" i jest naprawdę świetnie. Kocham jej akcent. Czasami jak mówi, to wychodzi coś zupełnie innego i jest bardzo zabawnie. Znam ją od lat i to ona jest osobą, która widzi, jak dorastam - powiedziała Selena z amerykańskim akcentem mówiąc "Basza".



Poniżej kilka ostatnich kreacji pomysłu Basi. Podobają się wam?

A tak wygląda Basia:

