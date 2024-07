Roksana "Saszan" Pindor to obok Dawida Kwiatkowskiego jedna z największych idolek współczesnych nastolatek. Nastolatka w szybkim czasie zdobyła kilkadziesiąt tysięcy fanów na Facebooku, a jej pierwszy teledysk w ciągu tygodnia wyświetlono ponad 300 tysięcy razy. Znakiem rozpoznawczym artystki są kolorowe włosy oraz barwny wizerunek, który nie wszystkim się podoba. Przypomnijmy: Saszan w "DD TVN". Pieńkowska miała pewne uwagi

Kilka godzin temu premierę miał drugi teledysk Saszan do utworu "Wybrałam". Ze względu na nieprzyjemną sytuację z hakerami, wytwórnia udostępniła wideo kilka godzin wcześniej niż to pierwotnie zaplanowano. Na profilu MyMusic pojawiło się specjalne oświadczenie.



Popularność Saszan Official jest tak ogromna, że aby zobaczyć klip artystki prędzej hakerzy włamali się na nasze serwery i ukradli go :) Pokazały się już pierwsze nielegalne publikacje, które na bieżąco blokujemy. Zmuszeni jednak jesteśmy do publikacji teledysku przed premierą. - czytamy