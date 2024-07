Pamiętacie jeszcze Sashę Strunin? Nazwisko piosenkarki, która kilka lat temu postanowiła zawojować polski rynek muzyczny, dziś nie pojawia się zbyt często na listach przebojów. Nie oznacza to jednak, że Sasha Strunin całkowicie zniknęła ze świata show-biznesu. Celebrytka chętnie pokazuje się na imprezach i co jakiś czas możemy zobaczyć ją w kolorowych pismach.

Piosenkarka postanowiła wytłumaczyć swoim fanom, czemu jej kariera stanęła w miejscu. Przy okazji pochwaliła się tym, jak bardzo jest rozchwytywana!

-Bycie niezależnym artystą w Polsce nie jest proste. Wymaga dużo wysiłku i samozaparcia. Dostaję wiele propozycji z różnych menagementów, które prowadzą dziesiątki gwiazd. Za każdym razem uprzejmie odmawiam. Dlaczego? Bo etap bycia czyimś produktem mam już z sobą, a poza tym, jak by ciężko chwilami nie było to, co sam zrobisz- będzie twoje. Daje mi to wiele satysfakcji- napisała na Facebooku.

Ciekawe więc, kiedy będziemy mogli usłyszeć nowe piosenki „usatysfakcjonowanej” piosenkarki…



