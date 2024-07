Nowy singiel "Sarsy" będzie hitem? Jesteśmy tego pewni! W sieci pojawił się już teledysk artystki, której piosenkę usłyszymy w najnowszym filmie Juliusza Machulskiego. Utwór "Volta" promuje dzieło słynnego scenarzysty i reżysera. Premiera filmu odbędzie się już 7 lipca. Zanim jednak obejrzymy nową komedię Juliusza Machulskiego fani mogą zobaczyć fragmenty "Volty" w najnowszym teledysku Sarsy.

"Volta" Sarsy promuje nowy film Juliusza Machulskiego

Singiel "Volta" pochodzi z najnowszej płyty artystki "Pióropusze". Pierwszą piosenką promującą krążek był utwór "Bronie się". Nad jej brzmieniem Sarsa pracowała w londyńskim Tileyard Studio, w którym swoje utwory nagrywali wcześniej między innymi Ella Eyre, czy Sigalem. W kompozycji Sarsa łączy brzmienia nowoczesne z oldschoolowymi oraz sięga po instrumenty z różnych muzycznych kultur.

Tytuł nowego albumu jest metaforą emocji, osobistych przeżyć i doświadczeń artystki, które towarzyszyły jej podczas pracy nad nowymi piosenkami. "Każdy człowiek ma w sobie paletę barw, emocji, reakcji, wrażeń. W efekcie każdy utwór, jak pióro z pióropusza, ma swój kolor, swoje znaczenie, porusza inne struny wrażliwości człowieka" – tłumaczy Sarsa.

Piosenka promuje najnowszy film Juliusza Machulskiego, w którym zobaczymy całą plejadę gwiazd. W "Volcie" zagrali m.in. Olga Bołądź, Katarzyna Herman, Aleksandra Domańska, Jacek Braciak, Tomasz Kot, Cezary Pazura, Robert Więckiewicz, Andrzej Zieliński i Michał Żurawski.

Kim jest tytułowy Volta? To prawdziwy „kiler” w rozwiązywaniu zagadek i przeglądaniu ludzi na wylot. Pewnego dnia jego zmysł kombinowania i zarabiania zostaje postawiony w stan pełnej gotowości. Jego znacznie młodsza partnerka Agnieszka w niecodziennych okolicznościach poznaje dziewczynę o imieniu Wiki. Nowa znajoma znajduje w ścianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle drogocenny przedmiot. Volta nie może przepuścić wartej miliony okazji. Wspólnie z „cwaniakowatym” ochroniarzem Dychą postanawia zagrać vabank i jest gotowy na wszystko, aby wejść w posiadanie niezwykłej rzeczy. Nie będzie to jednak łatwe, bo niewinnie wyglądająca Wiki to w istocie godny rywal, a nie jakaś tam „słaba płeć”!

Wybierzecie się do kina nowy film Juliusza Machulskiego? My z pewnością! Tymczasem zobaczcie teledysk Sarsy "Volta"!

Premiera filmu odbędzie się 7 lipca.