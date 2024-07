Sarsa nie rezygnuje ze swojej oryginalnej fryzury i "sarsowe rogi" goszczą na jej głowie cały czas od momentu kiedy wzięła udział w "The Voice of Poland". Sarsa w rozmowie z Party.pl powiedziała, co myśli o tym, kiedy ktoś ją parodiuje i czy denerwuje się, kiedy inna gwiazda kopiuje jej fryzurę.

Jeśli ktoś czuje się dobrze w tej fryzurze, jest ok. To jest tylko fryzura, tak naprawdę, nie mam na to patentu - powiedziała Sarsa dla Party.pl

Sarsa powiedziała też, czy zamierza w najbliższym czasie zmienić fryzurę. Co powiedziała? Jesteście ciekawi? Obejrzyjcie nasze wideo!

