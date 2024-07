Jak ona to robi? Nie dość, że jest perfekcyjną aktorką i ikoną stylu to do tego spełnia się wzorowo w roli matki. Sarah Jessica Parker nie bez powodu jest wzorem dla milionów kobiet. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę "Seksu w wielkim mieście" jak razem ze swoimi ślicznymi córkami spacerowała po ulicach Nowego Jorku.

Gwiazda znana jest z miłości do zdrowego trybu życia, dlatego zabrała maliutkie Marion i Tabithę na zimowy spacer. Mimo zimnej pogody, dziewczynki i sławna mama wciąż prezentowały się bardzo stylowo. W końcu wyglądają na sporo większe od czasów ostatnich zdjęć. Porównaj: Opatulone córki Sarah Jessicki Parker idą do szkoły

Która jest bardziej podobna do SJP? Zobaczcie: