Źle ubrana Sarah Jessica Parker? Takie stwierdzenie zdaje się być nielogiczne. A jednak! Na premierze "Tower Heist: Zemsta cieciów", Sarah nie popisała się.

Sukienka projektu Narciso Rodriguez, zdaje się zupełnie nie pasować do stylu, do jakiego przyzwyczaiła nas odtwórczyni roli słynnej Carrie Bradshaw. Być może to wina błyszczącej tafty, która w Polsce wciąż jeszcze kojarzy się źle. Naszym zdaniem sukienka całkowicie nie podkreśla bardzo szczupłej sylwetki SJP, a wręcz sprawia wrażenie, że jest po prostu za duża. Zestawienie kolorów - miedzi, idygo i przygaszonego różu niezbyt ze sobą współgra. Reasumując, z przykrością stwierdzamy, że to, co prawda jedna z niewielu nieudanych kreacji, ale jednak nieudana.

A Wy, co sądzicie o stylizacji SJP?



Reklama