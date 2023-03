Po nagraniu, na którym kamery uchwyciły małego Liamka płaczącego po przegranym meczu reprezentacji Polski, wzruszyło do łez tysiące kibiców na całym świecie. W mediach społecznościowych Wojciecha Szczęsnego oraz jego żony, Mariny, często pojawiają się nagrania z chłopcem w roli głównej, jednak tym razem fani rozczulili się do granic możliwości. Musicie to zobaczyć! Nagranie Wojciecha Szczęsnego z Liamem rozbawia do łez Oczy wszystkich podczas Mundialu 2022 były skierowane w stronę bramkarza Reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny stał się dla polskich kibiców bohaterem narodowym, a w sieci pojawiło się mnóstwo ciepłych słów. Niestety w 1/8 Mistrzostw Świata, nasza drużyna pożegnała się z szansami na awans, a nagranie, na którym Wojciech Szczęsny pociesza płaszczącego synka , obiegło wszystkie media. Teraz kibice z zaangażowaniem śledzą media społecznościowe piłkarza, a w sieci pojawia się mnóstwo nagrań z Wojciechem Szczęsnym oraz małym Liamkiem. Teraz fanów rozczulił zabawny dialog sportowca z pociechą. - Wojtek! - Tatusiu, nie Wojtek! @wojtekkszczesny Liam jest cudowny! #dlaciebie #laczynaspilka #szczesny #wojtek #liam #marina ♬ dźwięk oryginalny - ⚽️💛 Zobacz także: Ile piłkarze zarobią na wyjściu z grupy na Mundialu? Mają kilkadziesiąt milionów do podziału! Mały Liam od razu zareagował na słowa taty i szybko się poprawił. - Tatusiu, odwróć się do mnie. Później chłopiec pochwalił się, co przyniósł, a cała urocza scena zakończyła się prośbą Wojciecha Szczęsnego o buziaka. Zobacz także : Rodzinny dramat Wojciecha Szczęsnego. Jego rodzice pochowali ukochaną córeczkę W sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo miłych słów od fanów. ...