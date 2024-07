Program "Taniec z Gwiazdami" już od wielu lat jest jednym z najchętniej oglądanych show w telewizji. W wielkim hicie Polsatu, a wcześniej w TVN, pojawiła się cała plejada największych gwiazd, celebrytów i sportowców. Swoje umiejętności taneczne pokazała m.in. Edyta Górniak, Anna Mucha i Natasza Urbańska. Zobacz: Górniak też wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami! Noty jurorów mocno ją zdziwiły

Jedną z gwiazd, które dostały zaproszenie do TzG była również Sara Boruc. Żona Artura Boruca jednak nie zgodziła się na udział w programie. W rozmowie z Karoliną Korwin Piotrowską zdradziła co myśli na temat show i dlaczego stacja Polsat jest na nią obrażona.

- Obrazili się na mnie, bo nie chciałam iść do "Tańca z Gwiazdami". Do tego programu mam podejście bardzo negatywne. Dla mnie to jest głupi program. Tam idą sławne osoby, więc zastanawiam się, jaki jest cel tego show? Po co się tam pchać, świecić pupą, za przeproszeniem? Nawet jakby mi zapłacili 5 milionów, to jak to sobie wyobrażasz, mam zostawić dwójkę dzieci i męża?- powiedziała w Maglu Towarzyskim.