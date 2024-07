1 z 13

Sara Boruc dostała mandat

Sara Boruc podarowała swojemu znajomemu koszulkę Artura Boruca! Żona piłkarza wraz z siostrą Ines Mannei wybrały się do restauracji, by miło spędzić czas. Po chwili razem ze swoim znajomym udały się do samochodu po koszulkę Artura. Niestety na parkingu czekała na Sarę Boruc przykra niespodzianka. Blogerka dostała mandat! Po minie widać, że ta sytuacja ją zdenerwowała. Polecamy: Co zrobić, gdy puszczają nerwy – jak konstruktywnie wyładować złość?

Na szczęście po chwili dobry humor jej wrócił. A znajomy żony piłkarza być wyraźnie zadowolony z takiego fantastycznego prezentu. Zobaczcie zdjęcia!

