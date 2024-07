Sandra Kubicka niedługo po tym, jak po raz pierwszy została mamą zdecydowała się na metamorfozę. Zmiana jest naprawdę ogromna, bo modelka za namową fryzjera zdecydowała się wrócić do naturalnego koloru włosów. Co więcej, to jeszcze nie koniec zmian!

Sandra Kubicka zmieniła kolor włosów

Co za zmiana! Sandra Kubicka skorzystała z usług zaprzyjaźnionego fryzjera, który specjalnie dla niej otworzył salon w niedzielę i właśnie pokazała efekty metamorfozy. Modelka i żona Aleksandra Barona już nie jest blondynką i zdecydowała się na naprawdę mocne przyciemnienie koloru:

@zawadzkyhair powiedział, że od lat marzy, aby zrobić mi ciemniejsze włosy, a ja uwielbiam z nimi eksperymentować, więc dogadaliśmy się w sekundę. Wróciliśmy do mojego naturalnego koloru. Czuję się super!!! napisała na Instagramie Sandra Kubicka

Instagram @sandrakubicka

Zdjęcie w nowej fryzurze w kilka chwil otrzymało mnóstwo polubień, a internautki są pod wrażeniem nowej odmienionej Sandry Kubickiej. Wygląda na to, że poważne zmiany w życiu i zmiana fryzury w tym przypadku idą ze sobą w parze.

To jeszcze nie koniec zmian! Sandra Kubicka po wyjściu od fryzjera zapowiedziała, że chce jeszcze znacznie skrócić włosy:

Kolejna zmianą, jaką bym chciała to ściąć włosy na boba