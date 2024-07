Sandra Kubicka i Aleksander Baron są jedną z najbardziej lubianych par w polskim-show biznesie. Małżonkowie 16 maja powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - synka Leonarda. Od tego momentu dumni rodzice chętnie publikują w mediach społecznościowych urocze kadry ze swoją pociechą. Niespodziewanie modelka wyznała fanom, jaką decyzję podjęli z Alkiem w sprawie dziecka.

Ten rok dla Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, bez dwóch zdań jest przełomowy. Kubicka i Baron, 6 kwietnia, wzięli ślub, a w połowie maja doczekali się syna. Sandra Kubicka od zawsze podkreślała, że macierzyństwo, jest jej jednym z największych marzeń i w końcu udało się je spełnić. Mały Leoś bez dwóch zdań skradł serca swoich rodziców.

Sandra Kubicka i Alek Baron chcą dla synka wszystko, co najlepsze, dlatego zdecydowali, że ich pociecha będzie wychowywać się z dala od zgiełku miasta. W nowym domu, pod Warszawą, Leoś może liczyć na naprawdę bajkowy pokoik, który w ostatnim czasie pokazała na swoim Instagramie modelka. Sandra Kubicka zdecydowała się również na wprowadzenie pewnych zmian, które pomogą maluchowi w przyszłości. Taka mama to skarb!

Sandra Kubicka zwróciła się do swoich obserwatorów na Instagramie i przyznała, że od teraz będzie mówić do synka w języku angielskim.

Przyszła pierwsza książeczka dla Leosia po angielsku. Już czas, żeby wdrożyć moje postanowienie. Ja do syna będę mówić po angielsku, a Alek będzie mówił po polsku. On jest coraz bardziej kumaty, jak mówię Leoś, to on odwraca główkę, podnosi główkę. Naprawdę chłopczyk jest mega silny, mega szybko się rozwija.

- wyznała modelka.