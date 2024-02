Sandra Kubicka już wkrótce zostanie mamą, ale w czasie ciąży nie zamierza zwalniać tempa i niedawno wróciła z rajskich wakacji, a teraz zaskoczyła kadrami wprost z nowej pracy. Takiej nowiny nikt się nie spodziewał, a sama Sandra Kubicka nie kryje dumy. Co za wiadomość!

Sandra Kubicka z samego rana ogłosiła takie wieści

Sandra Kubicka i Baron spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka i już wiadomo, że będzie to syn. Modelka przez długi czas mówiła wprost o tym, że macierzyństwo jest jej marzeniem, ale problemy zdrowotne stały na drodze do jego spełnienia. Teraz to się udało i już lada chwila Sandra Kubicka zostanie mamą, a tymczasem pochwaliła się ciekawą informacją i rozpoczęła swoją przygodę w roli wykładowcy:

Zaczyna się dzisiaj nowy sezon akademicki i ja jadę na moją pierwszą lekcję. Nie jako student, ale jako wykładowca, więc jestem na maksa podekscytowana. powiedziała w relacji na Instastory Sandra Kubicka

Okazuje się, że Sandra Kubicka bardzo przejęła się nową rolę i w nocy przygotowywała się do swojej pierwszej lekcji. Co więcej, modelka ma wykładać w języku angielskim, co po wielu latach spędzonych w USA z całą pewnością nie będzie dla niej żadnym problemem:

Siedziałam w nocy pisałam lekcję. Jadę poznać moich uczniów. Jestem w Polsce, w Warszawie, ale będę uczyć po angielsku. Bardzo fajny kierunek na Akademii Humanistyczno-Technicznej. I tak będzie co poniedziałek.

Na zdjęciu udostępnionym w relacji na Instagramie widać, że Sandra Kubicka podczas wykładów będzie mówiła o marketingu w sieci. Wygląda na to, że wzorowo przygotowała się do tego zadania. Jesteście ciekawi, jak jej poszło na pierwszych zajęciach?

