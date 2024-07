Pokazy mody słyną z tego, że gwiazdy oprócz lansowania się na czerwonym dywanie szukają jakichś inspiracji. Jeżeli takowe się pojawiają to wtedy najlepiej zrobić zdjęcie telefonem komórkowym (i przy okazji pochwalić się jaki to model). Później można wrócić do stylizacji i samemu w takiej pojawić się na kolejnej imprezie.

Czy taką zasadę wyznaje również Ada Fijał? Aktorka została co prawda przyłapana na robieniu zdjęć, ale czy chodziło o zdjęcia stylizacji? A może o "sweet fotkę" Ani Samusionek? Jak obstawiacie?



