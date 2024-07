Nie tylko Czesław Mozil ma problemy z językiem polskim. Doszkolić się w tym zakresie postanowiła także Maja Sablewska.

Nowej celebrytce, która do tej pory z karierą medialną miała tyle wspólnego, że zajmowała się cudzą, bardzo zależy, by dobrze wypaść na wizji. Dlatego poważnie przygotowuje się do występów na żywo.

- Zjawiła się w studio po nauki. Dopytywała się o pracę kamer, ustawianie świateł, a nawet montaż. Przy okazji pobrała lekcje poprawnej wymowy, bo ma problem z końcówkami fraz - powiedział ktoś z produkcji w "Na Żywo".

Wygląda więc na to, że Kuba Wojewódzki to jedyny juror w X Factorze, który nie wymaga poprawek.