To już koniec ich związku?! Maja Sablewska i Wojtek Mazolewski od kilku miesięcy borykali się z problemami i kilka razy zrywali ze sobą. Maja i Wojtek mieli poważny kryzys, a sama Maja ponoć nawet odrzuciła zaręczyny Wojtka. Dlaczego? Jak pisały media, muzyk na planie filmu "Excentrycy" miał romans z Natalią Rybicką, a informacja o ich krótkim flircie szybko znalazła się w mediach, co bardzo zasmuciło Maję. Gwiazda postanowiła wówczas zerwać z ukochanym. Potem okazało się, że para wróciła do siebie, ale nie na długo... Teraz Maja wstawiła na Instagram dwa dużo mówiące wpisy.

Reklama

Jedno słowo: ULGA ✌????❤️ Dobrego dnia - napisała Maja pod zdjęciem.

We wcześniejszym wpisie Maja napisała jeszcze:

Wspaniały mężczyzna powiedział mi dziś... "może nie wiem czego chce / ale na pewno wiem czego nie chcę". Ja też wiem czego nie chcę... Szkoda życia. Dzięki Osk ❤️ LoVe - możemy przeczytać na jej Instagramie.

Myślicie, że to naprawdę koniec związku Wojtka i Mai? A "ULGA" dotyczy rzeczywiście prawdziwej ulgi po rozstaniu?

Zobacz też: Maja Sablewska w ultrakrótkiej sukience odsłoniła bardzo szczupłe nogi! Sexy?

Zobacz także

Maja Sablewska i Wojtek Mazolewski nie są już razem?

Maja Sablewska zamieściła na Instagramie wymowny wpis.

Instagram

Reklama

Maja Sablewska i Wojtek Mazolewski wrócili do siebie, a potem znów się rozstali...