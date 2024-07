Już po raz trzeci w Kielcach odbył się Sabat Czarownic. Wśród gwiazd takich jak Maryla Rodowicz, Urszula, Anna Dereszowska, mogliśmy zobaczyć również Edytę Górniak.

Piosenkarka miała na sobie czarno-białą sukienkę przewiązaną pasem z motywem flagi. Gwiazda świetnie prezentowała się w rozpuszczonych i mocno rozjaśnionych włosach w stylu ombre, a dodatkowo kobiecości dodały jej usta pomalowane czerwoną szminką. Jedyne do czego można się przyczepić to buty, które nie do końca pasowały do stylizacji. Na szczęście były mało widoczne i jej nie zdominowały.

Trzeba przyznać, że Edyta lubi bawić się modą i dobrze jej to wychodzi. Mając głęboką świadomość swojej urody wie, że może założyć na siebie potencjalnie wszystko bez uszczerbku na wizerunku. Tę stylizację zaliczamy do udanych i już z niecierpliwością czekamy na jej kolejne odsłony.



Poniżej zobaczycie więcej zdjęć piosenkarki w czarno-białej kreacji.