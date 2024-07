Aktorka Anna Czartoryska głównie funkcjonuje w mediach za sprawą swoich związków. Jeszcze w zeszłym roku prasa i portale internetowe rozpisywały się o jej romansie z aktorem Piotrem Adamczykiem. Para jednak rozstał się w kwietniu zeszłego roku. Dziś Anna jest dziewczyną 30-letniego milionera Michała Niemczyckiego, który w młodości zaliczył konflikt z prawem (czytaj: Szok! Facet Czartoryskiej siedział w więzieniu).

Mało kto jednak kojarzy gwiazdę z jej artystycznych dokonań. A to duży błąd! Recenzje jej monodramu "Morfina" w Teatrze Roma były znakomite. Ale to nie wszystko! Ania nie ma zamiaru spocząć na laurach. Obecnie przygotowuje się do radiowej wersji swojego spektaklu i pracuje na planie "Szpilek na Giewoncie", gdzie zagra jedną z głównych ról. Aktorka wcieli się w postać Xenii, pięknej właścicielki klubu muzycznego.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, ekipa pracująca na planie jest zachwycona Czartoryską i jej podejściem do obowiązków. Profesjonalizm Ani potwierdza również aktorka Natalia Rybicka. Obie panie dołączyła do ekipy serialu dokładnie w tym samym momencie.

- Gramy mało wspólnych scen. Jednak z tego co zaobserwowałam, Ania bardzo poważnie podchodzi do swoich zadań i jest niezwykle skupiona w trakcie pracy - mówi w rozmowie z AfterParty.pl Natalia.

Z takim zawodowym podejściem do pracy, urodą i opinią w branży wróżymy Annie Czartoryskiej całkiem spore szanse na sukces.

