1 z 16

Wakacje trwają w pełni i o ile w Polsce z pogodą bywa różnie - a zwłaszcza ze słońcem - to za granicą w takich miejscach, w jakich obecnie przebywają Joanna Przetakiewicz, Kinga Rusin czy Jessica Mercedes o pogodę w kratkę nie trzeba się martwić. Są jednak gwiazdy, które całkiem dobrze bawią się nad polskim morzem. To Marta Wierzbicka czy Tamara Arciuch z mężem Bartkiem Kasprzykowskim i przyjaciółką Agnieszką Cegielską. Najczęściej obierany kierunek w tym roku to... Mykonos w Grecji. Teraz bawi się tam Joanna Horodyńska. Ale i słoneczna Italia ma swoich zwolenników - Basia Kurdej-Szatan podziwia okolice Rimini. W upalnej Hiszpanii baluje Adam Zdrójkowski. (Zobacz: Aktywne wakacje dla każdego). Ale co tu dużo pisać, wspaniałe wakacje gwiazd trzeba zobaczyć. Zapraszamy do wakacyjnej galerii gwiazd!

Zobacz także: Gwiazdy pokochały ten kostium kąpielowy. Boruc, Rozenek, Chodakowska... Która wygląda w nim najlepiej?