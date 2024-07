Kinga Rusin zakończyła kręcenie programu "Agent-Gwiazdy", ale nie wróciła od razu do Polski. Gwiazda postanowiła zrobić sobie krótki urlop po zakończeniu zdjęć. Tym razem w Argentynie, a dokładnie w Perito Moreno (jeden z cudów natury wpisanych na listę Unesco. 250km2 powierzchni, 30km długości). Rusin postanowiła w wolnym czasie zobaczyć lodowiec. Dołączyła do niej w tej przygodzie jej przyjaciółka Katarzyna Sokołowska.

Totalny odlot! Po pierwsze widok a po drugie ... dźwięk. Odgłosy spadających do wody fragmentów lodowca są przeszywające - zachwyca się Rusin.

Zobacz: WOW! Kinga Rusin pokazała odważne zdjęcie w kostiumie kąpielowym: "bez silikonów, wypełniaczy i fałszywych sojuszy"

Rusin chwali się, że jej stylizacja na lodowcu to efekty shoppingu na miejscowym bazarku.

Efekt wizyty na miejscowym bazarku????! "No logo" ale ile radości????! I jeszcze wsparcie dla lokalnej społeczności. Same plusy. Pierwszy raz szłam w rakach po lodowcu. I to takim! Niesamowite wrażenia, obłędne widoki - napisała na Instagramie.