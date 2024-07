Kilka miesięcy temu Piotr Rubik musiał odłożyć premierę musicalu „Niech mówią że to nie jest miłość”. Powodem były pieniądze, których zabrakło na wyprodukowanie widowiska. Muzyk zajął się swoim życiem prywatnym i przez jakiś czas przygotowywał się do kolejnych wyzwań.

Okazuje się, że kompozytor znalazł wreszcie czas na nagranie nowej płyty i już pracuje nad nowym materiałem. Jak poinformował „Fakt” na krążku znajdzie się utwór, w którym Rubik zaśpiewa ze swoją córeczką Helenką!

Głos dwulatki będzie można usłyszeć tylko w jednej piosence, jednak z pewnością to dopiero początek rodzinnych występów.

