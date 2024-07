1 z 5

Jak zwykle najpiękniejsza para wieczoru! Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wybrali się na premierę singla Leszka Stanka, z którym zaprzyjaźnili się na planie "Azja Express". Radosław nie mógł przestać patrzeć się na swoją ukochaną. Nic dziwnego! Rozenek wyglądała pięknie!

Na tę okazję założyła falbaniastą białą sukienkę Bizuu w szaro-czerwone wzory. Sukienka pięknie podkreśliła jej talię oraz dekolt. Zaskakującym elementem jej stylizacji okazały się białe sandałki na szpilce z szerokimi klamrami wokół kostki - i to one najbardziej zwróciły naszą uwagę. Dlaczego? Takie buty są bardzo ryzykowne - tylko kobiety z długimi i zgrabnymi nogami mogą w nich dobrze wyglądać - a jak dobrze wiemy, Rozenek należy do grona tych szczęśliwych pań! ;)

A wy jak oceniacie stylizację Małgorzaty Rozenek-Majdan? I co sądzicie o jej butach? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii!

