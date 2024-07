Serial „Dr House” zyskał miliony widzów na całym świecie. Perypetie tytułowego bohatera zachwycają miłośników produkcji o lekarzach i ich walki o zdrowie i życie pacjentów. Okazuje się, że Magdalena Różczka już wkrótce również dołączy do grona serialowych specjalistów…

Jak dowiedział się „Super Express” stacja TVN rozpoczyna produkcję nowego serialu „ Szpital Alicji” gdzie właśnie Różczka zagra główną rolę.

- To będzie serial obyczajowy z wątkami medycznymi. Producenci śmieją się, że główna bohaterka to taki dr House w spódnicy- zdradził informator tabloidu.

Magdalenę Różczkę będziemy więc mogli podziwiać już wiosną przyszłego roku. Myślicie, że sprawdzi się w nowej roli?

