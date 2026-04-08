Roxie Węgiel i Kevin Mglej to małżeństwo, które łączy nie tylko ogromne uczucie, lecz także praca zawodowa. Roxie jest jedną z najbardziej cenionych polskich wokalistek, a jej mąż to muzyk oraz producent, który współpracuje z gwiazdą przy wydawaniu kolejnych radiowych hitów. Tym razem wspólnie przekazali wiadomość, na którą fani wyczekiwali latami.

Roxie Węgiel swoją muzyczną karierę w mediach rozpoczęła od programu TVP "The Voice Kids", zaskarbiając sobie serca zarówno jury, jak i telewidzów wykonem utwory "Halo" z repertuaru Beyonce. Późniejszą karierę wokalistki rozpędziła również wygrana Eurowizji Junior, co potwierdziło fenomen młodej artystki na arenie międzynarodowej. Polscy słuchacze mogą jak do tej pory cieszyć się dwoma albumami studyjnymi piosenkarki: "Roksana Węgiel" z 2019 roku oraz "13+5" z 2023 roku. Co teraz szykuje dla swoich fanów gwiazda?

Biorąc udział w akcji "ESKA Odwołuje zimę", dając popisowy koncert na wycieczkowcu Costa Fortuna na wodach oceanu, ogłosiła, że świetnie radzący sobie w radiostacjach singiel "Błękit" jest zapowiedzią całego albumu. Jak informuje eska.pl krążek o tym samym tytule ma trafić w ręce fanów już niebawem, bo 19 czerwca 2026 roku. Nie jest też tajemnicą, że nad produkcją nowego materiału muzycznego wokalistki znów czuwa Kevin.

W rozmowie z Eska.pl Roxie wyjawiła kulisy tworzenia muzyki z producentami oraz mężem, nie ukrywając, że czuła przy tym działanie wyższej siły.

Roxie Węgiel o duchowym doświadczeniu przy tworzeniu muzyki

Roxie Węgiel zdecydowała się opowiedzieć historię związaną z powstawaniem singla "Błękit". Towarzyszyli jej przy tym producenci Hotel Torino oraz mąż, z którym Roxie pozowała ostatnio w białej sukience.

Siedzieliśmy wszyscy z producentami, z Hotelem Torino, Kevinem i zastanawialiśmy się po prostu, o czym napisać. Ja tak myślę, słysząc wczesną demówkę, że jakoś mi się ta piosenka kojarzy z taką wolnością. Rzucałam pomysły, że może coś wakacyjnego, takiego letniaczka, myślałam wtedy komercyjnie. Nagle poczułam, że słyszę w tej muzyce jakąś taką głębię i rzuciłam w tym kółku, że może by napisać ten tekst o sile wyższej, o Bogu.

W dalszych słowach wokalistka opowiedziała o niecodziennym przeżyciu, które wywołało w niej ciarki.

Wszyscy w tym gronie wiedzieli, że jestem wierząca, że to są bliskie mi wartości, byli zaintrygowani i wyobraź sobie, że w chwili, w której o tym powiedziałam, odpalił się sam podkład z laptopa. Miałam ciary, musiałam wyjść z pomieszczenia wyznała.

