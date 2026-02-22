Relacja Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku budziła ogromne emocje wśród fanów oraz mediów. Para poznała się w studiu nagraniowym, gdzie producent muzyczny wspierał młodą wokalistkę w jej twórczych poszukiwaniach. Ta zawodowa współpraca bardzo szybko przerodziła się w zażyłą relację prywatną. W 2023 roku para była już narzeczeństwem, a 25 sierpnia 2024 roku wzięli ślub. Wieczorem przekazali swoim fanom kolejną radosną nowinę!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej ogłaszają radosne wieści

Roxie Węgiel i Kevin Mglej nie szczędzą swoim obserwatorom ujęć relacjonujących zarówno wykonywanie ich zawodowych zobowiązań, jak spędzane wspólnie chwile w wolnym czasie. Ostatnio pokazali przepiękne kadry z walentynek. W weekendowy wieczór para postawiła na popularną ostatnio formę kontaktu z fanami, rozpoczynając transmisję na żywo na TikToku. Para rozmawiała z obserwatorami w luźnej atmosferze, odpowiadając na pytania dotyczące zarówno ich życia prywatnego, jak i zawodowych planów. Nikt nie spodziewał się, że podczas transmisji na żywo na TikToku, Roksana Węgiel i Kevin Mglej ogłoszą przełomową decyzję dotyczącą swojej przyszłości.

Po jednym z pytań od internautów Roxie, nie kryjąc emocji, wyznała, że planuje skupić się na rozwoju kariery muzycznej poza granicami Polski. Prace nad międzynarodowymi materiałami już trwają, a Kevin Mglej, jako menedżer i mąż, zadeklarował pełne wsparcie. Para podkreśliła, że to decyzja, która dojrzewała w nich od dawna i jest efektem przemyślanej strategii artystycznej.

Reakcja internautów była natychmiastowa. Komentarze pod transmisją wypełniły się gratulacjami, słowami uznania i wsparcia.

Roxie Węgiel wróci do międzynarodowego konkursu?

Małżonkowie zgodnie podkreślają, że fundamentem ich związku jest wzajemne wsparcie oraz odpowiedzialność za decyzje, zarówno zawodowe, jak i prywatne. To właśnie Kevin Mglej aktywnie namawia Roksanę do ponownego udziału w konkursie, który rozpoczął jej spektakularną karierę, pokazując, że nawet sukcesy sprzed lat mogą być inspiracją do dalszego rozwoju. Z relacji męża wokalistki wynika też, że ten bardzo chętnie wraca też wspomnieniami do czasu, kiedy Roxie pokazywała swoje umiejętności na parkiecie "Tańca z gwiazdami".

