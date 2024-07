J.K. Rowling z pewnością przejdzie do historii literatury. Brytyjska pisarka podbiła serca czytelników na całym świecie książkami o przygodach młodego czarodzieja, Harry'ego Pottera. Wszystkie tomy biły rekordy sprzedaży, to samo tyczyło się filmów, które zostały nakręcone na podstawie powieści. W postać czarodzieja wcielił się Daniel Radcliffe, któremu rola otworzyła furtkę do dalszej kariery.

Po zakończeniu przygód Harry'ego czytelnicy na całym świecie mieli nadzieję, że historia będzie dalej kontynuowana. Autorka bestselleru stanowczo jednak zaprzeczyła jakoby miała tworzyć kolejne części powieści. Wszystko wskazuje jednak na to, że zatęskniła za pisaniem i powróciła z nową serią książek, tym razem o przygodach detektywa okaleczonego w Afganistanie. Powieść, która ukazała się w Polsce pod tytułem "Wołanie kukułki" nie odniosła sukcesu zarówno u nas jak i na świecie. Wszystko przez to, że autorem jest nikomu nieznany Robert Galbraith. Jak się później okazało - jest to nowy pseudonim Rowling. Kiedy fakt ten wyszedł na jaw, sprzedaż wzrosła kilkukrotnie.

Seria będzie liczyła 7. tomów. Wydaje się, że kwestią czasu jest jej ekranizacja.

