Niepublikowane nagranie z randki Szymona i Marysi! Ostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony" dostarczył widzom sporą dawkę emocji. Podczas romantycznych randek zamiast czułych wyznań padały bardzo gorzkie słowa - tak właśnie było w przypadku Szymona i Marysi. Rolnik przyznał bowiem, że chciałby zakończyć związek ze swoją wybranką. Szymon zaproponował Marysi przyjaźń, a później przyznał przed kamerami, że wybiera się na randki z innymi dziewczynami, które również wysyłały do niego listy.

Zobacz: Dlaczego Szymon z "Rolnik szuka żony" zerwał z Marysią? "Czułem rozdarcie" Zobacz WIDEO

Krowy nie mogą nas jedynie łączyć nie? Jak iskra się nie zapala to... Nie wiem jak ty, ale jak mogę Ci powiedzieć, że przeżyłem taką wielką, romantyczną miłość życia z pewną złotowłosą dziewczyną(...) Myślisz jaki zrobić prezent - tak, akurat tam dogadywaliśmy się bez słów. Proponuję tak, no bo trzeba być konkretnym, proponuję, żebyśmy na ten moment określili się jako przyjaciele. Pozostańmy w kontakcie, co Bóg da to da-mówił wówczas Szymon.