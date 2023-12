W weekend Roksana Węgiel świętowała 27. urodziny swojego narzeczonego Kevina Mgleja. Wokalistka postarała się, żeby jej ukochany zapamiętał ten dzień, jak najlepiej. Para chętnie chwaliła się romantycznymi kadrami z tego wyjątkowego dnia. To, co czekało na solenizanta wieczorem było wielkim zaskoczeniem.

Roksana Węgiel świętuje urodziny narzeczonego. Pokazała romantyczne kadry

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, która chętnie pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami na Instagramie. Ostatnio Roksana Węgiel pokazała nowe zdjęcie, które wywołało burze w komentarzach. Teraz 18-latka postanowiła pochwalić się wspólnymi chwilami u boku ukochanego, który właśnie skończył 27-lat. Wokalistka udostępniła na swoim InstaStories romantyczny kadr z Kevinem Mglejem i złożyła mu życzenia.

Wszystkiego najlepszego moje kochanie — napisała wokalistka.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram @roxie_wegiel

Jak możecie się spodziewać, nie skończyło się tylko na jednym zdjęciu. W dalszej relacji Roksana Węgiel pokazała, że zabrała ukochanego do jednego z warszawskich uzdrowisk, gdzie mieli zarezerwowany rytuał Hammam. Zabieg polega na głębokim oczyszczeniu i odżywieniu ciała za pomocą masażu w łaźni tureckiej. Koszt takiej przyjemność to ok. 400-500 zł za osobę.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram @roxie_wegiel

Po romantycznym wypoczynku para spotkała się ze swoimi znajomymi, by wspólnie uczcić urodziny Kevina. Na solenizanta czekał wyjątkowy tort z napisem "Big Boss" (tłum. wielki szef). Nie mamy wątpliwości, że takie niespodzianki z pewnością spodobały się narzeczonemu wokalistki. My również składamy Kevinowi najlepsze życzenia!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram @roxie_wegiel

Roksana Węgiel i Kevin Mglej ze znajomymi Instagram @kevinmglej