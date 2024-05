Roksana Węgiel zabrała głos na temat ślubu z Kevinem Mglejem po raz pierwszy od momentu, kiedy internauci ujawnili, że nazwisko artystki zostało zmienione w internetowym rejestrze przedsiębiorców i obecnie jest wpisana jako Roksana Węgiel-Mglej. Piosenkarka w relacji na Instastory pogratulowała ukochanemu i oficjalnie nazwała go mężem. To jednak nie wszystko! Kolejne zdjęcie jeszcze podsyciło plotki o ślubie...

Reklama

Roksana Węgiel zaskoczyła nowym zdjęciem z Kevinem Mglejem

Ten rok zdecydowanie należy do Roksany Węgiel! Udział w "Tańcu z Gwiazdami", nowe projekty, koncerty i oczywiście ślub kościelny, który ma się odbyć już latem. 19-latka ma naprawdę napięty grafik, ale wydaje się doskonale odnajdywać w tej rzeczywistości. Roksana Węgiel ostatnio wspierała Kevina Mgleja i w relacji na Instastory po raz pierwszy oficjalnie nazwała go mężem, a teraz opublikowała takie zdjęcie. Wygląda na to, że para jest bardzo zakochana i zupełnie nie zwracają uwagi na krytyczne komentarze dotyczące ich związku, a teraz mogą liczyć na wielki wsparcie fanów. Wystarczyło to jedno zdjęcie!

Fani Roksany Węgiel kibicują jej relacji z Kevinem Mglejem i piszą wprost, że życzą parze szczęścia. W komentarzach pod zdjęciem całującej się pary pojawiło się też mnóstwo gratulacji dotyczących ślubu pary.

No to gratulacje

Nie patrzcie na opinie innych. To Ty i Twój wybranek macie być szczęśliwi. Życzę spokoju, radości z codzienności oraz ogromu miłości na kolejne lata razem

Szczęścia kochani

Wy razem jesteście tacy szczęśliwi

Roksana Węgiel, Kevin Mglej fot. Podlewski/AKPA

Reklama

Sądzicie, że Roksana Węgiel opublikuje niebawem zdjęcia ze ślubu kościelnego z Kevinem? Jak wiadomo, ostatnio zostali przyłapani przez paparazzi, kiedy wybierali obrączki.

Zobacz także